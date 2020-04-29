كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 11:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر دراسة صينية: الرجال أكثر عرضة للوفاة بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت شبكة "سي إن إن"، بأنه تدعم دراسة جديدة في الصين فكرة أن الرجال يمرضون ويحتمل أن يموتوا بسبب الفيروس التاجي أكثر من النساء.

أجريت الدراسة الصغيرة في الصين، ولا تعكس بالضرورة ما حدث في مكان آخر من العالم. لكنها تدعم ملاحظة مبكرة حول Covid-19 عندما بدأ في الانتشار في الصين: كان الرجال أكثر عرضة للوفاة من النساء.

الطريقة: قام فريق في مستشفى بكين تونجرين ومستشفى ووهان يونيون بدراسة 43 مريضًا بشكل مباشر وسجلوا أكثر من 1000 آخرين.

ما وجدوه: بدا أن الرجال والنساء يصابون بالمرض بنفس المعدل، لكن كان احتمال الوفاة الرجال أكثر من الضعف، حسبما وجد الفريق. تعطي الدراسة، التي نشرت في مجلة Frontiers in Public Health، القليل من التفاصيل الأخرى.

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وجد الباحثون أن الأشخاص الأكبر سنا والذين يعانون من ظروف صحية أساسية أكثر عرضة للاصابة من المرضى الأصغر سنا والأكثر صحة.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث: خلص الباحثون إلى أن جنس الذكر هو عامل لأسوأ نتائج Covid-19، بغض النظر عن العمر والظروف الصحية الأساسية. وقالوا إن هذا سيحتاج إلى دراسته مع مجموعة أكبر من المرضى لتحديد ما إذا كان دقيقًا، على الرغم من أن بعض الدراسات السابقة لاحظت اتجاهًا مشابهًا.

يمكن أن تكون هناك عوامل أخرى قيد التشغيل: سيرغب العلماء أيضًا في النظر إلى البيانات من المرضى في البلدان الأخرى نظرًا لوجود عناصر ديموغرافية يمكن أن تكون عاملًا. في الصين، على سبيل المثال، يدخن 50 ٪ من الرجال، مقارنة بـ 5 ٪ من النساء، وفقًا لبحث سابق، ويعتقد أن التدخين مرتبط بحالات أكثر حدة من المرض. كما لا تشرح الدراسة لماذا يكون أداء الرجال أسوأ مع هذا المرض.

