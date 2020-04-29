كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 11:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر حصيلة ضحايا كورونا في ألمانيا تتجاوز 6000 شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال معهد روبرت كوخ، اليوم، إنه لقي أكثر من 6000 شخص حتفهم الآن بسبب الأعراض المرتبطة بـ Covid-19 في ألمانيا، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

توفي 202 شخص على الأقل في الـ 24 ساعة الماضية، ليصل عدد القتلى إلى 6115.

وتعتبر الدولة واحدة من أنجح الدول في التعامل مع الوباء لأنها تمكنت من إبقاء عدد القتلى منخفضًا نسبيًا فيما يتعلق بالحالات المؤكدة.

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ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة الآن 157.641، في حين تعافى حوالي 120.400 شخص.

كما تمكنت ألمانيا أيضًا من إبطاء معدل تكاثر العدوى إلى 0.9 بعد أن ارتفعت إلى 1 يوم الثلاثاء. هذا يعني أن كل شخص مصاب في ألمانيا في المتوسط يصيب أقل من شخص واحد ويتم دفع الفيروس إلى الخلف.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد حذرت في السابق من أنه إذا ارتفع الرقم - المعروف أيضًا باسم قيمة R0 - فوق 1، فسيكون النظام الصحي للبلاد في نهاية المطاف.