كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 11:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر 64 إصابة بفيروس كورونا على متن مدمرة أمريكية بكاليفورنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد البحارة الأمريكيين المصابين بفيروس كورونا على متن المدمرة "يو إس إس كيد" إلى 64 شخصا، وفقًا لما نشرته تقارير إعلامية.

ويذكر أن المدمرة الأمريكية، رست بعد ظهر أمس الثلاثاء، في قاعدة بحرية في سان دييغو، بكاليفورنيا، ويوجد على متنها حوالي 300 فرد، وتم إجراء اختبار على 63% من أفراد الطاقم، ومن المقرر أن يتم عزل الطاقم في الحجر الصحي.

وقد أصاب فيروس كورونا، في وقت سابق، طاقم حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ثيودور روزفلت"، عندما كانت في مهمة شرقي المحيط الهادئ.

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وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أعفت بريت كروزير، من قيادة الحاملة البالغ عدد أفرادها 5000 فرد، بعد رسالة لاذعة طالب فيها باتخاذ إجراءات أشد للسيطرة على تفشي فيروس كورونا على متن حاملة الطائرات التي يقودها.

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.