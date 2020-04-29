إسبانيا “تسمح” بالتجمعات العائلية وزيارة الأصدقاء داخل المحافظات بداية من 11 ماي

رخصت الحكومة الاسبانية بالسماح بالزيارات العائلية وبين الأصدقاء، الذين يعيشون في المقاطعة ذاتها، انطلاقا من يوم 11 من شهر ماي المقبل.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية، بينها صحيفة “ماركا” الواسعة الانتشار، أن الترخيص بالزيارات العائلية سينطلق العمل به حينما تستجيب المقاطعات للشروط الخاصة بالانتقال إلى المرحلة الأولى من العودة إلى الحياة الطبيعية بعد التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وشدد المصدر ذاته على كون التنقل من مقاطعة إلى أخرى يظل ممنوعا خلال الظرفية الراهنة، وتحديدا حتى نهاية الشهر المقبل.

يشار إلى أن إسبانيا، وإلى حدود مساء اليوم الثلاثاء، سجلت 331 حالة وفاة جديدة بسبب الجائحة، في وقت ارتفع عدد المصابين إلى 210 آلاف، في حين تماثل فيه للشفاء 102 ألف مصابا منذ انتشار الفيروس في الجارة الشمالية للمغرب.