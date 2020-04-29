شعب: إضرام النار بسيارة رئيس المجلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدم جناة على إضرام النار في سيارة رئيس مجلس محلي شعب، محمود بقاعي، فجر اليوم الأربعاء. وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الجناة ألقوا زجاجة حارقة على السيارة ما أسفر عن اندلاع النيران بها. وأسفرت الحادثة عن إلحاق أضرار في السيارة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية. واعتقلت الشرطة 4 شبان في العشرينات من أعمارهم من سكان شعب بشبهة ضلوعهم في الحادثة. هذا، وتشهد البلدات والمدن العربية تصاعدا خطيرا في ظاهرة العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها وكبح جماح هذه الظاهرة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

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