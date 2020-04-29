القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي الحاج محمود مصطفى تيتي (أبو ناصر) عن عمر ناهز 96 عاما، من قرية البعنة بمنطقة الشاغور، في مستشفى "زيف" بصفد، بعدما أحيل إليه لتلقي العلاج بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب المستشفى.
وكان المسن قد أحيل قبل نحو الشهر إلى المستشفى في صفد لتلقي العلاج، وهو يعاني من أعراض فيروس كورونا، إذ أجريت له الفحوصات وكانت النتائج موجبة، وفي غضون أيام طرأ تدهور على حالته ووصفت بالخطيرة آنذاك.
إلى ذلك، أعلن المستشفى يوم 16 نيسان/ أبريل الجاري عن تعافي المسن من كورونا، وجرى تسريحه من قسم الكورونا إلى قسم آخر من أجل مواصلة مرحلة التعافي، غير أنه فارق الحياة صباح اليوم، الأربعاء.
وفي سياق متصل، أعلن في قرية دير الأسد المجاورة للبعنة، يوم الأحد الماضي، عن وفاة المسن أحمد محمد حسين نعمة (90 عاما) في مستشفى الجليل الغربي بنهريا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
هذا، وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البعنة 34 مصابا، فيما وصل عدد الحالات في دير الأسد إلى 146، بحسب معطيات وزارة الصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعافيه من كورونا: وفاة مسن (96 عاما) من البعنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.