كورونا: 146 إصابة في دير الأسد و78 في أم الفحم و66 بحورة و55 برهط و47 بالطيبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت بعض البلدات العربية في البلاد، تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما تبين من معطيات وإحصائيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء.

وتتصدر دير الأسد القائمة بـ145 إصابة، تليها أم الفحم بـ78 إصابة ثم حورة بـ66 بعدها رهط بـ55 إصابة و47 في الطيبة.

البلدات العربية:

ننشر فيما يلي الإصابات بفيروس كورونا في مختلف البلدات العربية بالبلاد، لغاية الساعة التاسعة من صباح اليوم، الأحد، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية.

دير الأسد: الإصابات - 146، عدد المتعافين - 21

أم الفحم: الإصابات - 78، عدد المتعافين – 21

حورة: الإصابات - 66، عدد المتعافين - 0

رهط: الإصابات - 55، عدد المتعافين – 12

الطيبة: الإصابات - 47، عدد المتعافين – 9

جسر الزرقاء: الإصابات - 43، عدد المتعافين – 16

البعنة: الإصابات - 34، عدد المتعافين - 2

دبورية: الإصابات - 31، عدد المتعافين - 18

جت: الإصابات - 23، عدد المتعافين – 16

طمرة: الإصابات - 21، عدد المتعافين - 13

الناصرة: الإصابات - 20، عدد المتعافين - 9

باقة الغربية: الإصابات - 19، عدد المتعافين – 12

سخنين: الإصابات - 17، عدد المتعافين – 7

كفر قاسم: الإصابات - 17، عدد المتعافين – 6

عرعرة النقب: الإصابات - 17، عدد المتعافين – 0

كفر كنا: الإصابات - 16، عدد المتعافين - 2

مجد الكروم: الإصابات - 15، عدد المتعافين - 2

البقيعة: الإصابات - 15، عدد المتعافين – 2

جلجولية: أقل من 15 إصابة

دير حنا: أقل من 15 إصابة

الفريديس: أقل من 15 إصابة

شبلي أم الغنم: أقل من 15 إصابة

طلعة عارة: أقل من 15 إصابة

المغار: أقل من 15 إصابة

إكسال: أقل من 15 إصابة

شعب: أقل من 15 إصابة

الطيرة: أقل من 15 إصابة

كسيفة: أقل من 15 إصابة

شفاعمرو: أقل من 15 إصابة

عيلبون: أقل من 15 إصابة

نحف: أقل من 15 إصابة

كفر قرع: أقل من 15 إصابة

قلنسوة: أقل من 15 إصابة

عين ماهل: أقل من 15 إصابة

Advertisements

عرابة: أقل من 15 إصابة

يافة الناصرة: أقل من 15 إصابة

بئر المكسور: أقل من 15 إصابة

المجلس الإقليمي بسمة: أقل من 15 إصابة

عسفيا: أقل من 15 إصابة

كابول: أقل من 15 إصابة

أبو سنان: أقل من 15 إصابة

زيمر: أقل من 15 إصابة

كفر ياسيف: أقل من 15 إصابة

البعينة نجيدات: أقل من 15 إصابة

جولس: أقل من 15 إصابة

حرفيش: أقل من 15 إصابة

بسمة طبعون: أقل من 15 إصابة

عرعرة: أقل من 15 إصابة

الجديدة – المكر: أقل من 15 إصابة

عيلوط: أقل من 15 إصابة

اللقية: أقل من 15 إصابة

أبو غوش: أقل من 15 إصابة

طوبا الزنغرية: أقل من 15 إصابة

يانوح جث: أقل من 15 إصابة

الرامة: أقل من 15 إصابة

أبو ربيعة: أقل من 15 إصابة

مسعودين العزازمة: أقل من 15 إصابة

تل السبع: أقل من 15 إصابة

يركا: أقل من 15 إصابة

المدن المختلطة، الأرقام الواردة تشمل العرب واليهود:

القدس: الإصابات – 3421، عدد المتعافين - 1272

تل أبيب ويافا: الإصابات - 531، عدد المتعافين - 365

حيفا: الإصابات - 164، عدد المتعافين - 96

نوف هجليل: الإصابات - 32، عدد المتعافين - 19

اللد: الإصابات - 87، عدد المتعافين - 50

الرملة: الإصابات - 57، عدد المتعافين - 41

عكا: الإصابات - 25، عدد المتعافين - 12

معلوت – ترشيحا: أقل من 15 إصابة

الجولان المحتل:

بقعاثا: أقل من 15 إصابة

مجدل شمس: أقل من 15 إصابة