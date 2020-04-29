كوريا الجنوبية تسجل حالتي وفاة و9 إصابات إضافية بكورونا

الأربعاء 29 أبريل 2020

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء تسجيل حالتي وفاة و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن المعدل اليومي للإصابات ظل في حدود 10 لليوم الحادي عشر على التوالي.

Advertisements

وأعلنت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 10761 حالة.

وأفادت يونهاب بأنه من بين الـ9 إصابات الجديدة، هناك 5 حالات لوافدين.

كما ارتفع إجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى الآن إلى 246 .