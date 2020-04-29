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شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل حالتي وفاة و9 إصابات إضافية بكورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 أبريل 2020
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء تسجيل حالتي وفاة و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن المعدل اليومي للإصابات ظل في حدود 10 لليوم الحادي عشر على التوالي.
وأعلنت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 10761 حالة.
وأفادت يونهاب بأنه من بين الـ9 إصابات الجديدة، هناك 5 حالات لوافدين.
كما ارتفع إجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى الآن إلى 246 .
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