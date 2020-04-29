شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن. مكتب الصحة بالمهرة يتسلم دفعة جديدة من والمستلزمات الطبية والان مع التفاصيل

الأربعاء 29 أبريل 2020 تسلّم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة ،دفعة جديدة من المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من شركة النفط اليمنية فرع المهرة في إطار المساهمة لمواجهة فيروس كورونا.

و شملت دفعة المساعدات ،مضخات ومواطير رش وخزانات ومواد تعقيم ومطهرات صحية ونظارات واقية وبدلات وقائية وكمامات وقفازات وحقائب صحية.

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