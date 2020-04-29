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تعرف على أسعار بيع وشراء العملات في المكلا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 29 أبريل 2020

ننشر آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لصباح اليوم الأربعاء وجاءت كالتالي:

 

اسعار الشراء

 

السعودي: 177

 

الدولار :   672

 

الدرهم :   180

 

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اسعار البيع

 

السعودي:   177.5

 

الدولار :   675

 

الدرهم :   182

 

 

وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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