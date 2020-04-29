شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار بيع وشراء العملات في المكلا والان مع التفاصيل

الأربعاء 29 أبريل 2020 ننشر آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لصباح اليوم الأربعاء وجاءت كالتالي:

اسعار الشراء السعودي: 177 الدولار : 672 الدرهم : 180 Advertisements اسعار البيع السعودي: 177.5 الدولار : 675 الدرهم : 182 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى

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