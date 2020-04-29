- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محادثة هاتفية بين ميخائيل بوغدانوف مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 أبريل 2020
أجرى نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، محادثة هاتفية.
في 28 أبريل، أجرى نائب وزير الخارجية والممثل الرئاسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي، حول خطوتهم الأخيرة.
قدم عيدروس الزبيدي تقييمه للتطورات العسكرية والسياسية والإنسانية في جنوب اليمن، بما في ذلك الأساس المنطقي وراء بيان إلإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية، بما في ذلك في عدن. وشدد في الوقت نفسه على أن هذه التدابير تهدف إلى حل مشاكل الناس التي تسببت فيها الفيضانات الأخيرة غير المسبوقة والتهديد بانتشار عدوى فيروس كورونا في المنطقة بشكل فعال.
وأكد الجانب الروسي من جديد نهجه في إيجاد حلول للقضايا الحالية المدرجة في اليمن من خلال حوار شامل بين اليمنيين بمساعدة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث.
كانت هذه تفاصيل خبر محادثة هاتفية بين ميخائيل بوغدانوف مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.