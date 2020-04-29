شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولي يعلن موافقته على مساعدات طارئة بقيمة 3.4 مليارات دولار لنيجيريا للاستجابة لجائحة كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:06 صباحًا, 29 أبريل 2020 م المناطق _ واشنطن وافق صندوق النقد الدولي اليوم على مساعدات مالية طارئة بقيمة 3.4 مليارات دولار لنيجيريا لدعم الاستجابة لجائحة فيروس كورونا.

وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد أنه يبقي على تواصل وثيق مع السلطات النيجيرية لتقديم المشورة لصانعي السياسة ولتقديم مزيد من الدعم عند الحاجة.

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