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الفلبين تمدد إغلاق المدارس الابتدائية بسبب كورونا

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ذكر القصر الرئاسي الفلبيني اليوم الأربعاء أنه لن تبدأ الدراسة بالنسبة لتلاميذ المدارس الابتدائية في يونيو المقبل، بسبب أزمة مرض كوفيد19-، الناجم عن فيروس كورونا في البلاد، طبقا لوكالة أنباء الفلبين اليوم.

وأصدر المتحدث الرئاسي، هاري روك هذا التوضيح، فيما ترغب بعض المدارس الخاصة في بدء الدراسة في يونيو المقبل بتنفيذ "أسلوب النموذج المتعدد"،والذي يسمح بحضور التلاميذ في المدارس وبتنظيم فصول دراسية عبر الانترنت.

وأكد روك مجددا أن مؤسسات التعليم العالي فقط ربما تستأنف الدراسة بقوة عمل صغيرة للغاية في مناطق، ليست تحت الحجر الصحي المجتمعي الصارم.

يذكر أن الفلبين سجلت حاليا 7958 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و530 حالة وفاة و975 حالة شفاء.

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