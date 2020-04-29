شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في الهند تكسر حاجز الـ 1000 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) في البلاد إلى 1007 أشخاص، فيما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 31332 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أنه تم تسجيل 72 حالة وفاة و1897 إصابة جديدة خلال الساعات ال24 الماضية فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 7696 حالة. وما تزال ولاية ماهاراشترا الأكثر تضررا بالفيروس حيث ارتفع عدد الضحايا فيها إلى 400 شخص والإصابات إلى 9318 حتى الآن، تليها ولاية غوجارات مع 181 وفاة و 3744 إصابة وسط انتشار الوباء العالمي في 32 ولاية هندية.