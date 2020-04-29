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إعلان أول حالة وفاة بكورونا في تشاد

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أول حالة وفاة بكورونا في تشاد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت تشاد اليوم، عن تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب ( كوفيد - 19 ) .

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة، أن 52 شخصًا أصيبوا بالفيروس في البلاد منذ 19 مارس الماضي، تماثل 19 منهم للشفاء.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ارتداء الكمامات، مشيرة إلى أهمية الالتزام الصارم بالتدابير الصحية.

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