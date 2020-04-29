مصدر: اجتماع نهائي اليوم لتفويض الكاظمي ارسال كتاب للبرلمان لعقد جلسة تمرير الحكومة

كشف مصدر سياسي، الاربعاء، ان القوى الشيعية ستعقد اليوم اجتماعا نهائيا لتفويض رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ارسال كتاب للبرلمان لعقد جلسة تمرير الحكومة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوى الشيعية وبعد التنسيق مع القوى السنية والكردية ستعقد مساء اليوم اجتماعا نهائيا وشبه حاسم لمنح رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي التفويض بارسال كتاب الى رئاسة البرلمان بغية عقد جلسة التصويت على الكابينة الحكومية قبل انتهاء المدة الدستورية".
واضاف ان "ذلك جاء بحسب الاليات والمواصفات التي تم الاتفاق عليها مع الكاظمي للمرشحين في الاجتماع الاخير الذي عقد بمنزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري".
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