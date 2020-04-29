الاعلام الرسمي: المكلف نال ضوءاً أخضراً لعرض كابينته على البرلمان

كشف الإعلام الرسمي الحكومي، اليوم الاربعاء، عن نيل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي "الضوء الأخضر" من القوى الشيعية للمضي في تقديم برنامجه الحكومي وعرض كابينته على البرلمان.
وبينت صحيفة "الصباح"، نقلا عن مصادر نيابية أن الكاظمي "نال ضوءاً أخضراً لتقديم برنامجه الحكومي تمهيده لعرض كابينته على البرلمان".
وأكدت مصادر الصحيفة، أن الكاظمي، قطع شوطا جيدا بالتفاهمات بشأن الكابينة الوزارية، موضحة أن الكتل الشيعية منحته الضوء الأخضر لتقديم برنامجه والكابينة إلى البرلمان والطلب لعقد جلسة منح الثقة الاستثنائية بداية الأسبوع المقبل.
وتتناول تقارير صحفية خلال الايام القليلة الماضية عن تلكؤ وانسداد في ازمة مضي الكاظمي بتشكيل حكومته، بعد خلافات عصفت بالكتل السياسية سيما الشيعية منها ، عقب عرض المكلف اسماء المرشحين لكابينته الوزارية عليها.
وكلف الرئيس برهم صالح، في 9 نيسان الحالي، رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية يتم تكليفها بالأمر في الأسابيع العشرة الأخيرة لتشكيل حكومة تحل محل حكومة عبد المهدي، التي استقالت في العام الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات.
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