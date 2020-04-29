خلال شهر ونصف.. ديبالا يصاب بفايروس كورونا للمرة الرابعة

رياضة 2020-04-29 | 10:01 2,433 مشاهدة كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تجدد إصابة نجم يوفنتوس، باولو ديبالا، بفيروس كورونا (كوفيد 19). وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن "إصابة ديبالا بكورونا، تجددت للمرة الرابعة، خلال شهر ونصف". واوضح أن "الفحص الذي خضع له الأرجنتيني، أظهر نتيجة إيجابية للفيروس". وكان ديبالا تعرض للإصابة هو وصديقته أوريانا، ويواصل الأرجنتيني الخضوع لحجر صحي، منذ اذار الماضي.



يذكر أن يوفنتوس لم يصدر أي بيان رسمي بشأن الأمر، ولم يعلق ديبالا بعد حتى الآن. يذكر أن يوفنتوس لم يصدر أي بيان رسمي بشأن الأمر، ولم يعلق ديبالا بعد حتى الآن.

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