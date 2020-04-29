المباشرة بتطوير واكساء 4 محلات سكنية غرب بغداد

اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن مباشرة ملاكاتها في دائرة المشاريع بتطوير واكساء 4 محلات سكنية غرب العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دائرة المشاريع احدى ملاكات امانة بغداد باشرت باعمال تطوير المحلات ( 851 ، 879 ، 893 ، 895 ) ضمن الرقعة الجغرافية لبلدية الرشيد".

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واضافت ان "اعمال التطوير تتضمن فتح بوكس ترابي مع فرش وحدل الحصى الخابط ومن ثم الاكساء بعدة طبقات بالاضافة الى انشاء قالب جانبي ومشبكات الامطار وتعلية للمنهولات".