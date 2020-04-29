- 1/3
- 2/3
- 3/3
اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن مباشرة ملاكاتها في دائرة المشاريع بتطوير واكساء 4 محلات سكنية غرب العاصمة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دائرة المشاريع احدى ملاكات امانة بغداد باشرت باعمال تطوير المحلات ( 851 ، 879 ، 893 ، 895 ) ضمن الرقعة الجغرافية لبلدية الرشيد".
واضافت ان "اعمال التطوير تتضمن فتح بوكس ترابي مع فرش وحدل الحصى الخابط ومن ثم الاكساء بعدة طبقات بالاضافة الى انشاء قالب جانبي ومشبكات الامطار وتعلية للمنهولات".
كانت هذه تفاصيل خبر المباشرة بتطوير واكساء 4 محلات سكنية غرب بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.