منافس جديد يتأهب لسباق الرئاسة الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتزم النائب الأمريكي المستقل جاستن أماش، الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر أن تجرى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأماش هو النائب عن ولاية "ميتشيجن"، الذي غادر الحزب الجمهوري بسبب خلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصوّت لصالح إقالته، أثناء إعلانه إطلاق لجنة استكشافية

وكتب أماش في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "نحن مستعدون لرئاسة ستُعيد الاحترام إلى دستورنا وستجمع الشعب الأمريكي من جديد".

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وانتُخب أماش (40 عاما) نائبا في 2010، وبات مستقلا منذ أن غادر حزبه في الصيف الماضي، وينوي الحصول على ترشيح "الحزب الليبرالي" الذي يدافع عن الحريات الفردية القوية ويؤيد الحد الأدنى من التشريعات.

ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات الأمريكية منافسة قوية بين الرئيس الحالي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي المحتمل جو بايدن.

وفي حال ترشح أماش، يمكن أن يحظى بدعم بعض الجمهوريين المستائين من سياسة ترامب وكذلك الديمقراطيين غير الراضين عن خيار ترشيح بايدن.

