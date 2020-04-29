إسرائيل تعلن ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا لديها إلى 212 المزيد

رصدت وزارة الصحة الإسرائيلية 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ساعات الليلة الماضية ما رفع عدد المصابين إلى 15 ألفا و782.



وتم تسجيل حالتي وفاة ما رفع إجمالي الوفيات إلى 212 حالة.

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وقالت الوزارة إن 120 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة و 85 بحالة متوسطة، في حين وصفت حالة 7436 من المصابين بأنها طفيفة، وحسب الوزارة فإن 91 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس، بينما تماثل 7929 مصابا للشفاء.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال اليومين الماضيين من القيود التي كانت فرضتها الشهر الماضي.

وتبدأ إسرائيل الأسبوع المقبل بإعادة العملية التعليمية تدريجيا بعد توقفها منذ أواسط مارس الماضي.