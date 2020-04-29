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"الاتحاد للطيران" تزيد رحلات الركاب الخاصة إلى 15 وجهة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن زيادة الرحلات الخاصة إلى 15 وجهة في مختلف أنحاء العالم وسيتم تسيير الرحلات حتى 31 من مايو مع تحضيرها لاستئناف رحلاتها المنتظمة، وذلك رهناً برفع القيود المفروضة حالياً.

 

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وخلال شهر مايو، ستعزز الشركة عدد الرحلات الخاصة المعلن عنها سابقاً من أبوظبي إلى كل من أمستردام، ، بروكسل، فرانكفورت، جاكارتا، كوالالمبور، لندن، مانيلا، ملبورن، سيؤول، سنغافورة، طوكيو وزوريخ وستشغل رحلات جديدة إلى دبلن ونيويورك.

 

وتستمر الاتحاد بالالتزام بالتوجيهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومات والهيئات التنظيمية الخارجية، وقد عمدت إلى تطبيق برنامج تعقيم وسلامة مكثف لتعزيز الإجراءات الصارمة المتخذة وضمان أعلى مستويات النظافة في كل نقطة من رحلة ضيوفها، بما في ذلك تطبيق التباعد الاجتماعي على متن الطائرة.

 

كذلك، قامت الاتحاد بمراجعة خدمات الطعام على متن الطائرة لضمان العمل بمتطلبات الصحة والنظافة العالمية للتصدي لانتشار (كوفيد-19) مع استمرارها بتقديم تجربة طعام عالية الجودة على متن الطائرة.

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