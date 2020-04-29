اليونان تعتزم تقليص "إجراءات كورونا" تدريجيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الثلاثاء، أن بلاده ستبدأ تدريجيا في رفع القيود المفروضة في البلاد للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد الأسبوع المقبل.



وقال ميتسوتاكيس في كلمة عبر التلفزيون الرسمي إنه سيتم تخفيف الإجراءات "خطوة بخطوة"، بدءا من يوم الإثنين المقبل.

ومن المقرر أن يتم السماح للمواطنين بالخروج دون قيود بدءا من 4 مايو/أيار المقبل.

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وسيتم السماح لصالونات تصفيف الشعر ومتاجر الإلكترونيات والمكتبات، بفتح أبوابها مجددا اعتبارا من ذلك اليوم.

وستبدأ الدراسة لطلاب السنة النهائية من المرحلة الثانوية في 11 مايو/أيار المقبل.

وفي الأسابيع التالية، سيتم السماح بإعادة فتح المتاجر الكبرى ومراكز التسوق، وسيعود طلاب المراحل الدراسية الأخرى للمدارس.

وفي يونيو/حزيران المقبل، سيتم السماح بتشغيل الفنادق مجددا بالتعاقب.

يشار إلى أن اليونان سجلت أقل معدل وفيات في الاتحاد الأوروبي جراء فيروس كورونا بنسبة 1.27% لكل 100 ألف شخص، وفقا لأبحاث جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.