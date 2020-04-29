واشنطن تمدد إغلاق البرلمان الأمريكي حتى 16 مايو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الكونجرس الأمريكي، الثلاثاء، تمديد إجراءات إغلاق مبنى البرلمان أمام الزوار حتى 16 مايو/أيار المقبل.



وكان زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي ستيني هوير، أعلن أمس الإثنين، استئناف جلسات المجلس اعتبارًا من 4 مايو/أيار المقبل.

أما الكونجرس فكان قد أغلق أبوابه أمام الزوار ضمن إجراءات التصدي لتفشي جائحة كورونا العالمية.

Advertisements

وأودى انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية بحياة 53511، فضلا عن وجود 936293 إصابة مؤكّدة بالفيروس.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تجاوزت ذروة أزمة انتشار كورونا.

وتابع، خلال مؤتمر الإفادة اليومية حول تطورات كورونا: "سنكون قادرين قريبا على إجراء 5 ملايين فحص يوميا لاكتشاف الإصابات بالفيروس".

تصريحات ترامب جاءت عقب تجاوز أعداد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة مليون حالة، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية المرموقة بعد ظهر الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).