بالفيديو .. نور ايران مشروع ايراني عملاق يغزو الفضاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران



نجاح جديد يحسب للحرس الثوري الايراني بإطلاق اول قمر صناعي عسكري ليستقر في مداره الصحيح ويعلن ايران دولة من بين الدولى القليلة التي تملك هذه التكنولوجيا.

ويعد هذا الإنجاز قفزة استراتيجية معلوماتية للقوات الجو فضائية الإيرانية، كما سيمنح بعدا آخرا وتوازنا استرايجيا للتكتيكات الدفاعية التي تنتهجها ايران في المنطقة والعالم، حيث سيسهم القمر نور العسكري في إنجاز خارطة دفاع شاملة للقوات الإيرانية كما أعلن قائد حرس الثورة العميد حسين سلامي.

نجاح حرس الثورة بإطلاق القمر الصناعي بالتزامن مع نجاحه في الوقوف الى جانب الحكومة باحتواء كورونا من خلال مناورات متعددة، ووضع كل أمكاناته الصحية في خدمة مرضى كورونا، فإن هذا يعكس مدى قوة ومرونة قوات حرس الثورة الإسلامية وقدرتها على إدارة عدة تحديات في وقت واحد، خصوصا وان إعلان نجاح إطلاق القمر الصناعي جاء بعد أيام قليلة من التحذير شديد اللهجة من الزوارق الإيرانية لبارجة اميركية في الخليج الفارسي بأن اي تعرض للسفن الإيرانية سوف يقابله رد ايراني حسام.

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ويرى الكثير أن هذا النجاح الإيراني يحسب لايران ثلاث مرات، مرة لانه أنجز تحت وطئة اقوى حظر اميركي ضدها في التاريخ، ومرة لانها استطاعت ان تنجزه بكل تفاصيله بخبرات وطنية وبالإعتماد على الباحثين الإيرانيين بشكل كامل، ومرة لأنها ارادت وثابرت وآمنت بقدراتها ولم تخنع وتقبل الهزيمة وتستلم.