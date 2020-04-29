الشرطة الألمانية تعلن تفاصيل إصابة 4 أشخاص فى حادث طعن قرب فرانكفورت

أكدت الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء، أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح، جراء حادث طعن وقع في مدينة هاناو قرب فرانكفورت، وأن المهاجمين لاذوا بالفرار.

ونقلت مجلة "فوكوس" عن متحدث باسم الشرطة المحلية تأكيده، أن مجموعة تضم بين خمسة وسبعة أشخاص ملتحين اعتدوا على المارة في الشارع بالسكاكين مساء أمس الثلاثاء، مضيفة أن ملابسات الحادث لم تتضح بعد.

وأشارت الشرطة إلى أن المصابين الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و26 عاما نقلوا إلى المستشفيات، وليس هناك أي خطر على حياتهم. حسبما نشر موقع "روسيا اليوم".

وأطلقت الشرطة تحقيقا في الحادث واستخدمت مروحية للبحث عن المهاجمين، وقد ألقي القبض على اثنين مشتبه بهما في الحادث، وهما في سن 23 و29 عاما، حسب ما ذكر المتحدث لـ"فوكوس".

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قالت الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء، إن أربعة أشخاص أصيبوا في حادثة طعن بمدينة هاناو وإنها ألقت القبض على اثنين مشتبه بهما.

وذكرت الشرطة في بيان أن أربعة أشخاص نُقلوا إلى مركز طبي في هاناو القريبة من مدينة فرانكفورت بغرب ألمانيا بعد إصابتهم بجروح جراء الطعن.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الدافع وراء الهجوم لا يزال غير واضح. لكنه أضاف أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الحادثة لها علاقة بمقتل تسعة أشخاص من أصول أجنبية في المدينة في فبراير برصاص مسلح.

وكان المسلح يبلغ من العمر 43 عاما ويتبنى أفكارا عنصرية وقتل ضحاياه بالرصاص في مقاه ذات طابع شرقي بالمدينة قبل أن يقتل نفسه وأمه في هجوم كان له وقع الصدمة في ألمانيا. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".