فرعون: المطلوب خطة عملية تنفذ فورا وتعطي أملا للناس كبديل من الشارع

أسف الوزير السابق ​ميشال فرعون​، في بيان، "لأن يتحول المشهد الى مواجهة في الشارع بين متظاهرين غاضبين يعانون من ضيق ​الأزمة​ المعيشية وعسكريين فقدت رواتبهم قيمتها وباتوا يرزحون تحت ثقل الهم المعيشي، بينما يعجز المسؤولون مرة جديدة عن إيجاد الحلول لأزمة أدخلت البلد في نفق مفتوح على احتمالات بعضها كارثي"، مبديا تخوفه من أن "يبلغ مشهد الشارع مرحلة اللاعودة، خصوصا على صعيد الإنفلات الأمني".



واكد فرعون ان "المطلوب الخروج من لعبة سلطة بعيدة عن هموم الناس والعودة إلى خطة عملية يبدأ تنفيذها فورا وتعطي أملا للناس كبديل من الشارع، وإلا لن يكون ما يجري إلا بداية. حمى الله ​لبنان​ واللبنانيين وجيشهم".