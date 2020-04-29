توجه عضو كتلة "الكتائب" النائب ​نديم الجميل​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى وزير التربية ​طارق المجذوب​ قائلا "معالي وزير التربية: اليس من الضروري ايجاد حل للأقساط المدرسية والجامعية ولدعم ​المؤسسات التربوية​؟ اليس من الضروري اتخاذ قرار بالغاء ​الامتحانات الرسمية​؟ الوضع اصبح كارثي ​كورونا​ وضع مالي ونفسي مزري، معظم الاهالي دون وظيفة وباتوا غير قادرين على دفع الأقساط. الدروس توقفت لاسابيع واشهر". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر نديم الجميل لوزير التربية: أليس من الضروري اتخاذ قرار بالغاء الامتحانات الرسمية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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