ابو زيد يستهجن أعمال الشغب في المناطق ويرفض التعرّض للجيش

اشار النائب السابق ​أمل ابو زيد​ تعليقا على ​التظاهرات​ التي شهدتها ​طرابلس​ وبعض المناطق اللبنانية، الى ان "مشاهد الغضب والتعبئة ضد ​المصارف​ والممتلكات العامة والخاصة في طرابلس وبعض المناطق وما يرافقها من ​اعمال شغب​ مستهجنة واستهداف لجيشنا الغالي، تُخرِج الحركة الاحتجاجية والمطلبية عن مسارها المحق، ويجعلها تتخطى حقها الطبيعي بالتظاهر والتعبير عن الرأي الى إدخال البلد في نفق مجهول".

ولفت في تصريح له، الى ان "​الجيش​ هو ضامن الامن والاستقرار وحامي الوطن وحق التظاهر السلمي، والتعرّض له مرفوض على الاطلاق، ودخول مندسّين على خط ​الاحتجاجات​ وإطلاقهم قنابل ​مولوتوف​ يؤدي الى اعمال عنف يسقط بنتيجتها ​ضحايا​ كما حصل مع الشاب المأسوف عليه في طرابلس".