حتي تلقى اتصالا من نظيره الهندي الذي أشاد بما تقوم به الحكومة اللبنانية في مواجهة كورونا

تلقى ​وزير الخارجية​ والمغتربين ​ناصيف حتي​ اتصالا من نظيره الهندي سوبرامنيام جاي شانكار الذي أشاد بما تقوم به ​الحكومة اللبنانية​ في مواجهة ​كورونا​، وأكد على ضرورة التعاون في فترة ما بعد انتهاء الوباء. كما شكر الحكومة على استضافتها لجالية هندية كبيرة.

وجرى التأكيد بين الجانبين على أهمية استمرار التواصل بين البلدين و التعاون لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على كافة الأصعدة.