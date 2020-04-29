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حتي تلقى اتصالا من نظيره الهندي الذي أشاد بما تقوم به الحكومة اللبنانية في مواجهة كورونا

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تلقى ​وزير الخارجية​ والمغتربين ​ناصيف حتي​ اتصالا من نظيره الهندي سوبرامنيام جاي شانكار الذي أشاد بما تقوم به ​الحكومة اللبنانية​ في مواجهة ​​، وأكد على ضرورة التعاون في فترة ما بعد انتهاء الوباء. كما شكر الحكومة على استضافتها لجالية هندية كبيرة.

وجرى التأكيد بين الجانبين على أهمية استمرار التواصل بين البلدين و التعاون لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على كافة الأصعدة.

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