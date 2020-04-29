حتي تلقى اتصالا من نظيره الهندي الذي أشاد بما تقوم به الحكومة اللبنانية في مواجهة كورونا

تلقى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي اتصالا من نظيره الهندي سوبرامنيام جاي شانكار الذي أشاد بما تقوم به الحكومة اللبنانية في مواجهة كورونا، وأكد على ضرورة التعاون في فترة ما بعد انتهاء الوباء. كما شكر الحكومة على استضافتها لجالية هندية كبيرة.
وجرى التأكيد بين الجانبين على أهمية استمرار التواصل بين البلدين و التعاون لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على كافة الأصعدة.
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