هدوء حذر في طرابلس والميناء وحركة السير شبه معدومة

تشهد مدينتا ​الميناء​ و​طرابلس​ حالة من الهدوء الحذر و​حركة السير​ شبه معدومة، فيما تقوم ورش البلديتين بازالة مخلفات المواجهات. وكانت المدينتان قد شهدتا مواجهات عنيفة ليلا بين ​المتظاهرين​ و​الجيش اللبناني​ استمرت الى بعد منتصف الليل، وتحولت الشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية الى حلبة صراع وساحة للكر والفر والفوضى، واستعمل المحتجون خلالها الحجارة و​المفرقعات النارية​ واغصان الاشجار وكل ماتيسر لهم لتحطيم ​المصارف​ والصرافات الالية وحرقها، فيما ردت العناصر العسكرية بالرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع، ما اسفر عن سقوط اكثر من ثلاثين جريحا من كلا الطرفين.

وقد دارت مواجهات عنيفة بين الجيش والمحتجين في اكثر من منطقة وشارع، بخاصة عند ساحة الشراع وشارع علم ​الدين​ ومستديرة ​الساعة​ والشوارع المحيطة بهم، بالاضافة الى ​ساحة النور​ ومساربها كافة.

وعمد المحتجون الى اقتحام مبنى ​شركة الفا​ الملاصق للساحة وعبثوا وسرقوا محتوياتها، كما هاجموا قصر ​نجيب ميقاتي​ بالحجارة، واعتدوا على محال عدة فضلا عن تضرر عدد كبير من السيارات.

والقى الجيش القبض على عدد من المتهمين بالاعتداء على آلياته العسكرية والقيام ب​اعمال شغب​ وحرق وتكسير المصارف والاملاك الخاصة.



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