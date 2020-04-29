اسود: يجب استثناء باقتراح قانون العفو العام ما يتصل بجرائم المخدرات والارهاب

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد اسود​ الى انه يجب استثناء باقتراح قانون ​العفو العام​، ما يتصل بجرائم ​المخدرات​ وجرائم ​الارهاب​ والاعتداء على ​الجيش اللبناني​، وهذه المواضيع حساسة وفيها ضوابط، وفتح العفو على نطاق واسع مضر ويجب ان تكون هناك مراعاة للجيش اللبناني، وهذا الموضوع غير قابل للنقاش.

ولفت اسود في تصريح من ​المجلس النيابي​، الى ان موضوع المخدرات بحاجة الى تشدد وليس تساهل، واوضح انه على ضوء ما ينتج في اللجان من جمع القوانين في اقتراح قانون واحد وصريح يبنى على الشيء مقتداه، لان هناك 5 اقتراحات قوانين ويجب جمعها في قانون موحد.