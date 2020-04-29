نجار لنجم: "مش شغلتنا نكذب عالناس" ولا يمكننا مصادرة قوانين وتبنّي أخرى ليست من صلاحياتنا

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّه "أثناء البحث في جلسة ​مجلس الوزراء​ أمس، في القانون 154 المتعلّق بالإثراء غير المشروع، سأل بعض الوزراء عن تفاصيله القانونيّة، وتبيّن أنّ وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​ لم تكن على اطّلاع على معظم النصوص القانونيّة الواردة في هذه التدابير، ما اضطرّها إلى الخروج أكثر من مرّة من الجلسة وإجراء بعض الاتصالات، حتّى أنّ رئيس الحكومة ​حسان دياب​ سألها عمّا إذا كانت عرضت هذه التدابير على نقيب المحامين؟".

ولفتت المعلومات إلى أنّ "هنا علّق وزير الأشغال العامة والنقل ​ميشال نجار​، فقال لها: "يجب أن نحافظ على صدقيّتنا، ولا يمكن لنا مصادرة قوانين وتَبنّي قوانين ليست من صلاحيّاتنا وتتضارب مع السلطة القضائيّة، فإذا أعلنّاها إلى الناس وتبيّن أنّها غير صحيحة ولا يمكن تطبيقها، نصبح محطّ انتقاد كما حصل معنا في الاسبوع الماضي". فسأله دياب: "ماذا حصل الأسبوع الماضي؟"، فأجاب: "عندما أطلقت مواقف بعد جلسة مجلس الوزراء لم تكن لمصلحتنا وأدّت إلى ردود فعل معاكسة في الشارع".

وذكرت أنّ "دياب ردّ قائلًا: "إنّ التحرّك العفوي الّذي كان في الشارع كان لمصلحتنا بسبب الأزمة الاقتصاديّة، أمّا التحرّك الّذي هدف إلى زعزعة الاستقرار فكان بخلفيّات سياسيّة ونيّات خبيثة"، فردّ نجار: "المهم ألّا نقوم بدعسة ناقصة حتّى لا تنقلب الأمور علينا، ويجب أن نتّخذ قرارات قابلة للتنفيذ وليس فقط من أجل إسكات الشارع". وأشارت إلى أنّ "هنا قالت نجم: "يمكن أن تكون هناك أمور غير قانونيّة في هذه التدابير، ولكن مجرّد إعلانها إلى الشارع سيشعر أنّنا نقوم بالإصلاحات وهذا شيء جيّد وسيفتح بابًا للنقاش"، فعلّق نجار قائلًا لها: "مش شغلتنا نكذّب عالناس، يجب أن نقوم بما هو مُتاح لنا ضمن صلاحيّاتنا".