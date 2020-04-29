أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 23 نيسان 2020 وبناءً على معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في زحلة في وحدة الشرطة القضائية، تمكّن عناصر المكتب المذكور من توقيف مطلوبَين للقضاء بجرائم عدّة، منها: خطف بقوة السلاح، سلب، سرقة، مخدرات، تزوير... وذلك على طريق عام طليا- بعلبك، وهما: "ع. م." (مواليد عام 1977، لبناني) بحقّه 25 مذكّرة عدليّة، و"ع. ا." (مواليد 1979، لبناني) بحقّه 5 مذكّرات عدليّة".
وأوضحت في بلاغ، أنّه "ضُبط بحوزتهما بندقية "كلاشنكوف"، ومسدس حربي"، لافتةً إلى أنّ "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي بزحلة أوقف مطلوبَين للقضاء بجرائم عدة أحدهما بحقه 25 مذكرة عدلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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