مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي بزحلة أوقف مطلوبَين للقضاء بجرائم عدة أحدهما بحقه 25 مذكرة عدلية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 23 نيسان 2020 وبناءً على معلومات توافرت لدى ​مكتب مكافحة المخدرات​ الإقليمي في زحلة في وحدة ​الشرطة القضائية​، تمكّن عناصر المكتب المذكور من توقيف مطلوبَين للقضاء بجرائم عدّة، منها: خطف بقوة ​السلاح​، سلب، سرقة، مخدرات، تزوير... وذلك على طريق عام طليا- ​بعلبك​، وهما: "ع. م." (مواليد عام 1977، لبناني) بحقّه 25 مذكّرة عدليّة، و"ع. ا." (مواليد 1979، لبناني) بحقّه 5 مذكّرات عدليّة".

وأوضحت في بلاغ، أنّه "ضُبط بحوزتهما بندقية "كلاشنكوف"، ومسدس حربي"، لافتةً إلى أنّ "التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص".