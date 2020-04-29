مصلحة الابحاث العلمية الزراعية: على المزارعين انهاء اعمالهم قبل 4 ايار

أفادت "مصلحة الابحاث العلمية الزراعية" في تل عمارة في رياق في بيان " ان أمطارا متفرقة متوقعة اليوم الاربعاء يليها طقس مستقر لغاية الاثنين 4 ايار .

وأشارت الى ان امطارا غزيرة شاملة متوقعة الثلاثاء 5 ايار، وطيلة الاسبوع المقبل، لذا على ​المزارعين​ العمل على إنهاء الاعمال الزراعية خلال هذه الايام، ورش الاسمدة نهاية الاسبوع الحالي ولغاية الاثنين 4ايار.

كما يمكنهم رش الادوية غدا الخميس 30 نيسان ولغاية الاثنين 4 ايار.