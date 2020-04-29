أفادت "مصلحة الابحاث العلمية الزراعية" في تل عمارة في رياق في بيان " ان أمطارا متفرقة متوقعة اليوم الاربعاء يليها طقس مستقر لغاية الاثنين 4 ايار .
وأشارت الى ان امطارا غزيرة شاملة متوقعة الثلاثاء 5 ايار، وطيلة الاسبوع المقبل، لذا على المزارعين العمل على إنهاء الاعمال الزراعية خلال هذه الايام، ورش الاسمدة نهاية الاسبوع الحالي ولغاية الاثنين 4ايار.
كما يمكنهم رش الادوية غدا الخميس 30 نيسان ولغاية الاثنين 4 ايار.
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الابحاث العلمية الزراعية: على المزارعين انهاء اعمالهم قبل 4 ايار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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