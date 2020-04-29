جمالي للسلطة المكابرة: لا صوت يعلو فوق صوت الجائع المظلوم وخافوا الله

أكّدت عضو "كتلة المستقبل" النائبة ​ديما جمالي​، على أنّ "مطالب الثوار المشروعة والمحّقة تتطلّب إصلاحات حقيقيّة ومستدامة". وشدّدت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "وطننا أمام خيارات صعبة ومريرة، و​العنف​ لا يوّلد إلّا العنف والدمار"، لافتةً إلى أنّ "للسلطة المكابِرة نقول: لا صوت يعلو فوق صوت الجائع المظلوم. خافوا الله".

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