وزني التقى كوبيتش وتأكيد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات

استقبل ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش وجرى البحث في الخطة المالية والاقتصادية المقترحة من ​الحكومة​، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات ليتمكن لبنان من الحصول على ​مساعدات​ مالية دولية.

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