أبي رميا: فرنسا ملتزمة مساعدة لبنان بالرغم من "كورونا" وتداعياتها

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سيمون أبي رميا​، إلى أنّ "من موقعي كرئيس للجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية، أُثمّن الموقف الفرنسي الرسمي الملتزم إلى جانب لبنان. بالأمس، اتصال من وزير خارجية ​فرنسا​ برئيس الحكومة، وآخر من وزير المال مع نظيره اللبناني".

وأكدّ في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الرسالة واضحة: بالرغم من "​كورونا​" وتداعياتها الاقتصاديّة، فرنسا ملتزمة مساعدة لبنان".