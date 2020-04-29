أبي رميا: فرنسا ملتزمة مساعدة لبنان بالرغم من "كورونا" وتداعياتها

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا، إلى أنّ "من موقعي كرئيس للجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية، أُثمّن الموقف الفرنسي الرسمي الملتزم إلى جانب لبنان. بالأمس، اتصال من وزير خارجية فرنسا برئيس الحكومة، وآخر من وزير المال مع نظيره اللبناني".
وأكدّ في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الرسالة واضحة: بالرغم من "كورونا" وتداعياتها الاقتصاديّة، فرنسا ملتزمة مساعدة لبنان".
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