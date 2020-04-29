جمعية "بنين" دعت المواطنين لمساعدتها في التحضير لتعبئة وتجهيز المساعدات

دعت جمعية "بنين" المواطنين لمساعدتها في التحضير لتعبئة وتجهيز المساعدات قبل توزيعها على المحتاجين، وذلك قرب شركة Alfa أو الاتصال على الرقم 81313317.

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