سلطات تركيا أجلت 69 مواطنا من الهند ونقلتهم إلى مسكن طلابي لقضاء الحجر الصحي

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية حطّت في مطار "نوري دميرآغ" في ولاية سيواس، قادمةً من ​الهند​ وعلى متنها 69 من رعايا ​تركيا​ العالقين في الهند، جراء تداعيات فيروس "كورونا".

وأوضحت أنّ "العائدين خضعوا للفحوصات الطبيّة، ثمّ جرى نقلهم عبر حافلات خاصّة إلى سكن طلابي تابع لوزارة الشباب والرياضة، من أجل قضاء 14 يومًا في الحجر الصحّي".

يُذكر أنّ في 18 نيسان الحالي، أطلقت تركيا عمليّة إجلاء واسعة النطاق لجلب قرابة 25 ألفًا من مواطنيها من مجموع 59 دولة، لقضاء ​شهر رمضان​ و​عيد الفطر​ مع ذويهم.