ترامب يأمر منتجي اللحوم بالاستمرار في عملهم وسط مخاوف بشأن الإمدادات الغذائية

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء مرسوما يعطي الأمر لمنتجي اللحوم بالاستمرار في عملهم على خلفية مخاوف من نقص في اللحوم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجدّ، وفق ما أعلن البيت الأبيض.
وقالت الرئاسة في بيان "وقع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا يعطيه صلاحية ضمان استمرار الإمدادات بلا انقطاع بلحم البقر والخنزير والدجاج للأميركيين".
ولجأ ترامب إلى "قانون الانتاج الدفاعي" لتصنيف هذا القطاع أساسياً في الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تمرّ بها الولايات المتحدة.
وستلتزم الحكومة الفدرالية من جهتها بمنح معدات وقائية لموظفي القطاع.
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