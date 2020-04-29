ترامب يأمر منتجي اللحوم بالاستمرار في عملهم وسط مخاوف بشأن الإمدادات الغذائية

وقع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الثلاثاء مرسوما يعطي الأمر لمنتجي اللحوم بالاستمرار في عملهم على خلفية مخاوف من نقص في اللحوم بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ المستجدّ، وفق ما أعلن ​البيت الأبيض​.

وقالت الرئاسة في بيان "وقع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا يعطيه صلاحية ضمان استمرار الإمدادات بلا انقطاع بلحم البقر والخنزير و​الدجاج​ للأميركيين".

ولجأ ترامب إلى "قانون الانتاج الدفاعي" لتصنيف هذا القطاع أساسياً في ​الأزمة​ الاقتصادية الخطيرة التي تمرّ بها ​الولايات المتحدة​.

وستلتزم ​الحكومة​ الفدرالية من جهتها بمنح معدات وقائية لموظفي القطاع.