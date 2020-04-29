تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا في تايلاند وارتفاع إجمالي الحالات إلى 2947

كشف المتحدّث باسم مركز إدارة الوضع بشأن "​كوفيد 19​" في ​تايلاند​، تاويسين ويسانيوثين، أنّ "البلاد سجّلت تسع حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد لكن دون تسجيل وفيات جديدة، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 2947، بالإضافة إلى 54 وفاة"، منذ بدء تفشّي المرض هناك في كانون الثاني الماضي.

ولفت إلى أنّ "هذا هو اليوم الثالث الّذي يكون فيه عدد الحالات أقل من عشرة"، موضحًا أنّ "6 من الحالات الجديدة مرتبطة بحالات سابقة، وأنّ حالتين ليست لهما صلات معروفة، بينما كانت الحالة التاسعة لرجل ثبتت إصابته بالمرض لكن ينتظر تتبّع مسار العدوى". مع الإشارة إلى أنّ منذ بدء التفشّي، تعافى 2665 شخصًا في تايلاند وعادوا إلى منازلهم.