4 جرحى جراء حادث طعن في مدينة هاناو الألمانية وتوقيف اثنين مشتبه بهما

أعلن متحدّث باسم الشرطة الألمانية، وفق ما نقلته عن وسائل إعلام ألمانيّة، أنّ "مجموعة تضمّ بين خمسة وسبعة أشخاص ملتحين، اعتدوا بالسكاكين على المارّة في الشارع في مدينة هاناو قرب فرانكفورت ملابسات الحادث لم تتضح بعد.
وأوضح أنّ "أربعة أشخاص أُصيبوا بجروح جراء حادث الطعن، وأنّ المهاجمين لاذوا بالفرار"، لافتًا إلى أنّ "المصابين الأربعة الّذين تتراوح أعمارهم بين 17 و26 عامًا نقلوا إلى المستشفيات، وليس هناك أي خطر على حياتهم". وذكر أنّ "الشرطة أطلقت تحقيقًا في الحادث واستخدمت مروحيّة للبحث عن المهاجمين، وقد ألقي القبض على اثنين مشتبه بهما في الحادث، وهما في سن 23 و29 عامًا".
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