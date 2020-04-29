شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يكلف الحكومة بإنشاء مستشفى عام ومحكمة جزئية فى المرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته الأخيرة يوم الأربعاء الماضي، علي تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان بشأن عدد من الاقتراحات برغبة بشأن موضوعات مختلفة منها ما يتعلق بالطرق والكباري والمستشفيات وغيرها، وكلف الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الطلبات.

وشملت الاقتراحات برغبة التي وافق عليها مجلس النواب، اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد على إبراهيم، نائب دائرة المرج، بشأن تخصيص جزء من الأرض المملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي بمؤسسة الزكاة "مركز التنمية الاقتصادية والاجتماعية" بحي المرج – محافظة القاهرة، لتكون مستشفى عامًا، 100 سرير.

وأوضحت اللجنة في تقريرها عن الاقتراح برغبة، أن وزارة التضامن وافقت علي تخصيص جزء من ارضها بمؤسسة الزكاة لإنشاء مستشفى عام في المرج، نظرا لحاجة الدائرة لوجود المستشفي، بسبب الكثافة السكانية الكبيرة، ونقص الخدمات الصحية.

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وأشارت لجنة الاقتراحات والشكاوى إلي أنها أوصت بسرعة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروع المستشفي، موضحة أن من حق كل مواطن توفير الخدمة الصحية والعلاجية اللازمة له.

كما تضمنت الاقتراحات برغبة التي موافق عليها مجلس النواب، الاقتراح برغبة المقدم من أحمد على إبراهيم، بشأن تخصيص جزء من الأرض المملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي بمؤسسة الزكاة " مركز التنمية الاقتصادية والاجتماعية" بحى المرج - محافظة القاهرة لإنشاء محكمة جزئية، وأوضحت اللجنة أن وزارة التضامن وافقت علي تخصيص جزء من أرضها لتنفيذ المشروع، وأن وزارة العدل وافقت علي إنشاء المحكمة.