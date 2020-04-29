تعافي ٤٣ من كورونا وتحول ٣٤ حالة إلى سلبية بمستشفى كفر الدوار

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
كشف مصدر بمستشفى العزل بكفر الدوار، في البحيرة، عن خروج ٤٣ حالة بعد تعافيهم تمامًا من فيروس كورونا، وتحويل ٣٤ حالة أخرى إلى نزل الشباب، لقضاء فترة ٨ أيام في العزل، بعد ظهور نتائج المسحات المأخوذة منهم وثبوت تحولها إلى سلبية.
وأشار المصدر إلى أن عدد الحالات المتواجدة بالمستشفى حاليًا ١١٦ شخصًا حالتهم مستقرة باستثناء ٨ بالعناية المركزة، جرى وضع ٢ منهم على أجهزة التنفس الصناعي، فيما بلغ العدد الكلي للوفيات ٦ حالات.
وتنتمي الحالات المتواجدة حاليًا لتسع محافظات هي البحيرة القاهرة، الشرقية، دمياط، المنوفية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، وكفر الشيخ، بينهم ٥ أطفال.
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