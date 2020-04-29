22 % انخفاضًا في إيرادات ميزانية السعودية خلال الربع الأول من 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

قالت وزارة المالية السعودية اليوم الأربعاء إن عجز الميزانية في الربع الأول من عام 2020 بلغ 34.107 مليار ريال، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي إيرادات الربع الأول 192.072 مليار ريال، وهو انخفاض بنسبة 22% مقارنة مع الفترة ذاتها العام الماضي.