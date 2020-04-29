محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:
قالت وزارة المالية السعودية اليوم الأربعاء إن عجز الميزانية في الربع الأول من عام 2020 بلغ 34.107 مليار ريال، بحسب وكالة رويترز.
وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي إيرادات الربع الأول 192.072 مليار ريال، وهو انخفاض بنسبة 22% مقارنة مع الفترة ذاتها العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر 22 % انخفاضًا في إيرادات ميزانية السعودية خلال الربع الأول من 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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