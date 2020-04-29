5856 طالبًا بالصف الأول الثانوي يؤدون امتحان اللغة العربية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:
تنطلق اليوم الأربعاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي وتستمر حتى 20 مايو.
ويؤدي 5856 طالبًا وطالبة بأسوان امتحان اللغة العربية وفق الجدول المعلن من قبل الوزارة، وتتاح الامتحانات للطلاب في الفترة الزمنية من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا.
وقال السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن المديرية أنهت الاستعدادات الخاصة بالامتحانات "الإلكترونية" للفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي (العام) للعام الدراسي 2019/2020، التى يؤديها الطلاب (بالمنازل) على أجهزة التابلت على غرار الامتحانات التجريبية للصف الأول التي انتهت يوم 22 من الشهر الجاري.
وأضاف الفيومي أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية والمدارس، لمتابعة سير العملية التعليمية ودخول الطلاب على المنصة الامتحانية والرد على أسئلة واستفسارات الطلاب، وجرى إتاحة عدد من أرقام الهواتف وكذلك خدمات (الواتس أب) للرد على الطلاب.
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