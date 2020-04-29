بالصور.. صوامع كفر الشيخ تستقبل 44 ألف طن قمح

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

استقبلت المواقع المخصصة لتوريد القمح في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، كميات جديدة من القمح، تحت إشراف ومتابعة اللجنة المشكلة لعملية استلام القمح، في كل موقع.

وأعلن المحاسب عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم الأربعاء، توريد 44 ألفًا و 339 طنًا، و 216 كيلو جرام قمح، بشون وصوامع كفر الشيخ، منذ بداية استلام الأقماح في 15 إبريل وحتى الوقت الحالي.

وأكد مساعد وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، في تصريحات صحفية، أن استلام الأقماح يكون من خلال 22 منفذاً تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وقال عادل الهابط إن هناك متابعة من محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، على مدار فترة الاستلام اليومية، فيما جرى تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين بالمحافظة، لمتابعة المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشاكل وفقا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ.