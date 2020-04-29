أردوغان لترامب: كونوا على ثقة بأن تركيا ستواصل كافة أشكال التضامن

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ):

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستواصل كافة أشكال التضامن مع الولايات المتحدة في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا.

وكتب أردوغان في رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرفقة مع المساعدات الطبية التي قدمتها تركيا إلى الولايات المتحدة لمكافحة كورونا، :"كونوا على ثقة بأن تركيا ستواصل كافة أشكال التضامن باعتبارها شريكا موثوقا وقويا للولايات المتحدة".

ووفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" فقد كتب أردوغان :"أتمنى أن تسهم هذه المساعدات المتواضعة في دعم كفاحكم ضد الوباء وتعافي مواطنيكم المصابين بكورونا".

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وأشار إلى أن "التطورات الأخيرة في منطقتنا أظهرت أهمية مواصلة التحالف التركي- الأمريكي والتعاون بأقوى صوره".

وقال :"أؤمن بأننا سنتقدم بقوة نحو المستقبل بمجال الصحة العامة بفضل الدروس التي استخلصناها من مكافحة هذه الأزمة والإمكانات التي طورناها".

وأرسلت تركيا أمس طائرة شحن عسكرية تركية محملة بالمساعدات الطبية للولايات المتحدة.