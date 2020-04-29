كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر ألمانيا تسجل 1304 إصابات جديدة بفيروس كورونا و202 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، صباح اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1304 إصابات جديدة بفيروس كورونا و202 وفاة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وسجلت السلطات الصحية في ألمانيا، في وقت سابق، 163 وفاة جديدة و1144 إصابة بفيروس كورونا في البلاد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، إنه حث على المضي ببطء في رفع قيود فيروس كورونا لتجنب انتشار المرض وإجبارها على التراجع في وقت لاحق.

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وأضاف "ألتماير" لإذاعة دويتشلاند فونك: "بصفتي شخصًا يؤمن بالقرارات القائمة على الحقائق، أوصي الجميع بالمضي قدمًا بعناية شديدة حتى لا يتم إجبارنا على إلغاء تدابير التخفيف في نهاية المطاف".

وشهدت ألمانيا نحو 150 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وفقًا للأرقام الرسمية التي نشرت اليوم الاثنين، لكنها لم تسجل سوى 5750 حالة وفاة، وهي نسبة أقل بكثير من الوفيات مقارنة بإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا.

يُعزى انخفاض معدل الوفيات في ألمانيا جزئيًا إلى أنها فرضت حظرًا صارمًا في وقت أبكر من البلدان الأخرى نسبة إلى اكتشاف الحالة الأولى.